Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 3 aprile 2022

Torna oggi, 3 aprile 2022, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 3 aprile 2022 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 3 aprile

Anche oggi si parte con il consueto aggiornamento sulla situazione del conflitto in Ucraina con in collegamento dallo studio centrale del Tg1 la direttrice Monica Maggioni. Poi interverrà Noemi che intonerà il pezzo di John Lennon Imagin“. Noemi sarà ospite poi della puntata anche per un’intervista con zia Mara, oltre che per l’angolo delle canzoni a richiesta. Spazio poi all’intrattenimento con la presenza di Claudio Amendola, per parlare, fra le altre cose, anche della sua fiction Nero a metà in arrivo su Rai 1. E ancora una bella intervista a Francesco Gabbani, che si esibirà in un medley dei suoi più celebri successi musicali. A seguire arriverà Francesca Fialdini che proprio con Gabbani sarà protagonista dello show Ci vuole un fiore, venerdì sera su Rai 1. Si torna poi a parlare di cinema con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Luca Barbareschi, per il film di Fausto Brizzi Bla Bla Baby.

Da non perdere infine la presenza di Vincenzo Mollica, lo storico giornalista del Tg1 che proprio i giorni scorsi ha ricevuto a Roma presso la sede della SIAE il Microfono d’oro, consegnatogli da Mogol. In studio per festeggiare Mollica, oltre a Mogol ci sarà il suo grande amico Enrico Mentana. Mara Venier gli tributerà un commovente omaggio, ripercorrendo la sua straordinaria carriera, nella quale ha conosciuto e intervistato tutti i più grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Si parlerà della grande amicizia di Mollica con Federico Fellini e ancora di tutti i Festival di Sanremo che ha seguito da inviato per conto del Tg1. Tanti personaggi famosi manderanno un saluto e una dedica al grande Vincenzo Mollica, tra cui Adriano Celentano.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 3 aprile 2022. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.