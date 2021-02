Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 28 febbraio 2021

Torna oggi, 28 febbraio 2021, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 28 febbraio 2021 su Rai 1.

Ospiti della puntata di oggi 28 febbraio

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, torna dalle 14 Domenica In, condotta da Mara Venier, che vedrà tanti ospiti. Come sempre in primo piano le ultime novità e gli aggiornamenti sull’emergenza Covid, con l’attenzione degli esperti che si è spostata soprattutto sul diffondersi delle varianti. Se ne parlerà con la professoressa Ilaria Capua in collegamento dalla Florida e il Professor Francesco Le Foche.

Spazio poi, secondo le anticipazioni di Domenica In, alla pagina musicale. In studio con Mara Venier Al Bano, per parlare della sua vita privata e allietarci con le sue canzoni senza tempo. In collegamento da Sanremo il conduttore e direttore artistico della 71esima edizione del Festival, Amadeus. La kermesse è in programma per cinque serate dal 2 al 6 marzo, in diretta ovviamente su Rai 1. Spazio anche in questa puntata all’attore, imitatore e fantasista Vincenzo De Lucia nei panni della conduttrice Barbara D’Urso. Cosa dirà Barbarella rispetto alle voci di una possibile chiusura del suo programma Live Non è la d’Urso? Lo scopriremo nel corso della puntata di oggi pomeriggio.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 il 28 febbraio 2021 dalle ore 14:00. Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

Come vedere Rai 1 anche in streaming

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 27 febbraio: Ottilie Von Faber-Castell, C’è posta per te, Indovina chi viene a cena Indovina chi viene a cena, le anticipazioni dello speciale sul Covid stasera su Rai 3 Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa: la storia vera che ha ispirato il film