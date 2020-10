Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 11 ottobre 2020

Torna oggi, 4 ottobre 2020, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, in studio ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 11 ottobre 2020 su Rai 1.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 11 ottobre

Quella di questa settimana è la quinta puntata di Domenica In e Mara Venier inizia con un’intervista esclusiva a Maria De Filippi, uno dei volti più amati di Mediaset che racconterà vita personale e carriera. Nello studio della Venier vediamo anche Luca Argentero, che presenterà la fiction Doc – Nelle tue mani di ritorno su Rai 1 giovedì 15 ottobre 2020 con le ultime quattro puntate che andranno a completare la prima stagione, interrotta causa Covid. E ancora vedremo anche Renzo Arbore che sosterrà la campagna sociale a favore della Lega del Filo d’oro e ricorderà Renato Carosone in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Si lascerà spazio anche all’informazione medico-scientifica con il professor Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San martino di Genova che fornirà aggiornamenti in merito al recente aumento dei contagi da Covid in Italia. In studio ci saranno anche Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Amauys Perez, mentre in collegamento ci saranno le coppie di ballerini: Alessandra Mussolini e Mikael Fonts e Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, per parlare di Ballando con le stelle. Domenica In vi aspetta su Rai 1 dalle ore 14:00.

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 10 ottobre: Ballando con le Stelle, Tu si que vales, Smallfoot Ballando con le Stelle 2020: eliminati quarta puntata oggi, 10 ottobre Die Hard – Duri a morire, il film: trama, cast e streaming