Doc – Nelle tue mani 3: dove eravamo rimasti, finale seconda stagione

Da giovedì 11 gennaio 2024 su Rai 1 va in onda Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con protagonista Luca Argentero. Ma dove eravamo rimasti? Quale è stato il finale della seconda stagione? Cosa è successo? La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani è stata una delle più drammatiche dell’intera serie. Non solo perché è stata ambientata in piena pandemia Covid-19, ma anche perché, durante la trasmissione della stessa, abbiamo dovuto salutare ben tre personaggi importanti (tra cui Alba), che sono deceduti per il Covid-19 o per altri motivi.

Ma dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata della seconda stagione Andrea Fanti sta per tornare a essere di nuovo il primario, ma Caruso, il direttore amministrativo della struttura, che non tollera i suoi metodi, rivela a tutti che Doc è responsabile della morte di Lorenzo Lazzarini. Fanti, che viene sospeso, decide di nascondere la verità, ovvero che è stata la figlia Carolina, dietro richiesta esplicita di Lorenzo, a dare la bombola d’ossigeno a Clara, una signora che stava per andare in asfissia. Il suo scopo è quello di proteggere la figlia, ma quando Carolina lo scopre, non la prende bene.

Poco dopo la fine della pandemia di Covid-19, la vita in ospedale riprende in modo normale, ma un batterio attacca Riccardo e Alba, che vengono ricoverati in seguito ad alcuni problemi respiratori. Riccardo si riprende, mentre purtroppo Alba va incontro a un’intossicazione epatica. La dottoressa, sentendo avvicinarsi la fine, saluta i suoi colleghi, poi chiude gli occhi per sempre e muore. Carolina, ancora pervasa dai sensi di colpa per la morte di Lorenzo, decide di confessare tutta la verità Giulia, comprendendo la sua situazione, decide di aiutare la giovane dottoressa a lasciarsi ogni cosa alle sue spalle.

Andrea Fanti, infine, si prepara ad affrontare un processo per omicidio colposo, ma Agnese e Cecilia, desiderose di aiutarlo, iniziano a indagare su Caruso. Scavando a fondo, scoprono che il direttore amministrativo, durante la pandemia di Covid-19, aveva deciso di tagliare l’approvvigionamento di bombole d’ossigeno. Caruso viene quindi portato via dalla polizia, le accuse nei confronti di Andrea Fanti cadono e lui può riprendere il suo posto di primario.

Abbiamo visto dove eravamo rimasti (finale della seconda stagione), ma dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.