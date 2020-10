Die Hard – Duri a morire, il film: trama, cast e streaming

Die Hard è una celebre saga cinematografica, di genere poliziesco d’azione, ideata da Roderick Thorp e composta, in 25 anni, da cinque film: il primo è Trappola di Cristallo, uscito nel 1988, il secondo s’intitola 58 minuti per morire – Die Harder uscito nel 1990, mentre il terzo è Die Hard – Duri a morire, del 1995 e che viene trasmesso questa sera, sabato 10 ottobre 2020, su Rete 4. A seguire è stato realizzato Die Hard – Vivere o morire nel 2007 e Die Hard – Un buon giorno per morire del 2013. Die Hard – Duri a morire (in lingua originale Die Hard with a Vengeance) è stato diretto da John McTiernan e come protagonista può contare su Bruce Willis.

Die Hard, la trama

In questo capitolo della saga, John McClane, detective di New York, viene richiamato d’urgenza in servizio perché un pazzo criminale altamente misterioso che si fa chiamare Simon ha fatto saltare in aria un grande magazzino in pieno centro. Non solo: il criminale ha chiamato il distretto di polizia e ha richiesto esplicitamente di John e pretende che il detective segua ciecamente le sue istruzioni, altrimenti provocherà altre esplosioni per la città e provocherà la morte di tanti altri innocenti. La prima richiesta di Simon è che McClane giri in mutande per le strade con un cartello a forma di sandwich addosso e una scritta offensiva nei confronti delle persone di colore. John viene quasi linciato da un gruppo di ragazzini e tratto in salvo da Zeus Carver, un negoziante della zona. Simon però non ha apprezzato l’intromissione del commerciante e lo obbliga a partecipare a quel gioco folle.

Il cast

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo dal protagonista, John McClane, interpretato da Bruce Willis. Al suo fianco vediamo Samuel L. Jackson che interpreta Zeus Carver, il suo partner in crime. E parlando di criminale, il folle di questa pellicola, Simon, è Jeremy Irons. E ancora nel cast vediamo Graham Greene, Colleen Camp, Larry Bryggman, Kevin Chamberlin, Anthony Peck, Stephen Pearlman, Sharon Washington, Charles Dumas e Michael Cristofer.

Dove vedere il film: tv o streaming

Ma dove vedere Die Hard – Duri a morire? Il film viene trasmesso in prima serata sabato 10 ottobre 2020, alle ore 21:20 su Rete 4. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 4 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 504 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo su MediasetPlay.

