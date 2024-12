Delitti in famiglia: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 5 dicembre

Questa sera, giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Delitti in famiglia, programma condotto da Stefano Nazzi che racconta gli omicidi commessi in famiglia, il luogo che dovrebbe essere sicuro e felice, ma dove invece, a volte, c’è solo dolore, aggressività, sopraffazione, violenza. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Al centro del racconto, omicidi famosi e casi emblematici: l’omicidio di Marco Vannini (in onda il 26 ottobre), la storia del ‘killer delle fidanzate’ Luca Delfino (2 novembre), il caso di Chiara Poggi (28 novembre) e una puntata dedicata ai figli dei femminicidi (5 dicembre). Quattro documentari per raccontare il dramma degli omicidi commessi in famiglia, nei luoghi considerati più sicuri e felici. Ma dove invece a volte c’è solo dolore, aggressività, sopraffazione, violenza. Negli ultimi trent’anni, infatti, il numero di omicidi volontari in Italia è diminuito drasticamente: erano 1.476 nel 1992, nel 2023 329 (dati Polizia di Stato, aprile 2024). Quella che non diminuisce è la percentuale degli omicidi che avvengono all’interno di relazioni affettive e familiari: circa il 50 per cento, cioè la metà, sono delitti maturati e commessi in casa. Delitti in famiglia, appunto. Attraverso il racconto di Nazzi, le interviste esclusive agli investigatori, ai familiari delle vittime, a testimoni ed esperti, il materiale audio e video originale proveniente dai fascicoli delle indagini ed il repertorio inedito, i documentari ricostruiranno ogni fase delle inchieste. Uno spaccato della recente storia criminale italiana, che dietro l’orrore svelerà intricati intrecci sentimentali ed emozioni terribili.

Nel quarto episodio si affronta il devastante impatto dei femminicidi sui figli delle vittime. Questi “orfani speciali” spesso assistono a violenze che lasciano segni profondi e permanenti. La puntata esplora le difficoltà pratiche ed emotive che queste persone affrontano per ricostruire vite profondamente strappate, con uno sguardo al loro straordinario coraggio e alla resilienza che emerge in situazioni di profondo dolore.

Davanti ai miei occhi racconta storie vere di terribili violenze ma anche di rinascita, per evidenziare il trauma vissuto dai figli delle vittime di femminicidio e il lungo percorso verso un nuovo equilibrio emotivo. Attraverso materiale d’archivio fornito da Rai Teche e diverse testate giornalistiche regionali, il documentario fornisce contesto e struttura ad ogni storia. Le testimonianze esclusive raccolte da Nazzi danno vita così a un potente racconto visivo, impreziosito dalle interviste a orfani, psicologi e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Streaming e tv

Dove vedere Delitti in famiglia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 5 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.