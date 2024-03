Dalla strada al palco 2024: le anticipazioni (concorrenti, cast, ospiti) della terza puntata

Questa sera, 5 marzo 2024, va in onda su Rai 2 la terza puntata di Dalla strada al palco, il programma condotto da Nek dedicato agli artisti di strada. Sei puntate in cui gli artisti di strada si esibiscono e si raccontano nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva. Vediamo insieme le anticipazioni e i concorrenti di oggi.

Anticipazioni (concorrenti, cast, ospiti)

Dalla strada al palco rappresenta una grande festa e una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada, che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. Ad assistere alle loro esibizioni, in ogni puntata ci saranno anche ospiti del mondo dello spettacolo. spiti della terza puntata, nei panni dei “passanti importanti”, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre performance più belle della serata. Gli artisti selezionati andranno direttamente in finale insieme ai migliori della prima e si sfideranno per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia.

I finalisti della scorsa settimana sono stati: il cantante Badisco, nato in un piccolo paese della Puglia – Galatina – e trasferitosi a Milano da giovanissimo, l’artista circense Ylenia Monnola e – direttamente dalla Campania, il cantante Antonino Esposito. I buskers – accompagnati sul palco dalla band del Maestro Luca Chiaravalli – condivideranno con il pubblico le loro abilità legate ad ogni forma d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, e incanteranno i telespettatori con straordinarie esibizioni all’interno di uno studio che ricrea le atmosfere delle più belle piazze. Ognuno di loro, oltre al proprio talento, porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente, ma che non manca mai di suscitare curiosità ed emozioni in chi l’ascolta. Tutto questo fa di “Dalla strada al Palco” uno spettacolo autentico e la più grande festa degli artisti di strada in tv.

Streaming e tv

Dove vedere Dalla strada al palco 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.