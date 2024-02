Creed – Nato per combattere: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Creed – Nato per combattere, film del 2015 diretto da Ryan Coogler, con protagonisti Michael B. Jordan e Sylvester Stallone. Si tratta di uno spin-off della saga di Rocky Balboa, la cui storia si svolge nove anni dopo gli eventi di Rocky Balboa, settimo film della serie creata da Sylvester Stallone. Il film è dedicato alla memoria di Robert Chartoff, storico produttore della serie di “Rocky”, deceduto prima dell’uscita del film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Adonis Johnson, di 13 anni nel 1998, è il figlio illegittimo del grande pugile Apollo Creed. Non avendo mai conosciuto suo padre e dopo un’infanzia difficile tra assistenti sociali e riformatori, in seguito alla prematura morte della madre, cresce a casa di Mary Anne, la vedova di Apollo, che lo accoglie come un figlio per 17 anni in California. Nel 2015, col tempo passato, il trentenne Adonis si accorge di amare il pugilato proprio come il padre e inizia a combattere con il cognome della madre per guadagnarsi merito senza paragoni ingombranti. Disputa piccoli incontri a Tijuana (Messico) e nutre un grande interesse per le leggendarie sfide tra suo padre e Rocky Balboa. Dopo essere tornato in California ed aver lasciato il lavoro di brillante impiegato di azienda, appena dopo aver ottenuto un’importante promozione, comunica alla matrigna la volontà di intraprendere la carriera di pugile professionista. Lei non è d’accordo con questa scelta, in quanto ancora traumatizzata dalla morte del marito e preoccupata per la vita di suo figlio. Adonis decide comunque di tentare questa strada: si trasferisce a Filadelfia e si mette sulle tracce dello storico rivale del padre, Rocky Balboa, il quale rimasto solo dopo il matrimonio del figlio, che ha deciso di trasferirsi in Canada, e la morte di Paulie.

Una sera, poco dopo il suo arrivo in città, si presenta all’Adrian’s, il ristorante di Rocky, e gli rivela la sua identità, chiedendogli di poterlo allenare. Questi inizialmente rifiuta dicendo che col pugilato ha chiuso e sta per andare in pensione anche con il ristorante, ma la conoscenza di molte questioni segrete da parte di Adonis, legate a Rocky ed Apollo, stuzzicano in Balboa un leggero interesse e un po’ di curiosità. Adonis, dopo essersi allenato da solo in quella che fu la palestra di Mickey, riesce a convincere lo stallone italiano ad allenarlo. Rocky segue molto Adonis, migliorandolo fino a fargli vincere un importante incontro contro il quarto pugile più forte al mondo. Intanto Adonis si innamora di Bianca, brillante cantante con cui lega molto e che diventa la sua ragazza. Il mondo inizia a conoscerlo e soprattutto a scoprire la sua vera identità come figlio naturale del grande Apollo. È per questo motivo che il manager dell’inglese Ricky Conlan, campione del mondo dei mediomassimi, gli propone un incontro a condizione che Adonis utilizzi il cognome paterno, al chiaro scopo di farne un grande evento mediatico.

Creed – Nato per combattere: il cast

Abbiamo visto la trama di Creed – Nato per combattere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michael B. Jordan: Adonis “Donnie” Johnson

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Tessa Thompson: Bianca Taylor

Phylicia Rashād: Mary Anne Creed

Tony Bellew: Ricky Conlan

Graham McTavish: Tommy Holiday

Wood Harris: Tony “Little Duke” Evers

Andre Ward: Danny “Stuntman” Wheeler

Gabriel Rosado: Leo “Lion” Sporino

Ritchie Coster: Pete Sporino

Malik Bazille: Amir

Derrick Webster: Kevin “Bank” Grier

Streaming e tv

Dove vedere Creed – Nato per combattere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, giovedì 15 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.