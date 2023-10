Copycat – Omicidi in serie: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, lunedì 30 ottobre 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda Copycat – Omicidi in serie, film del 1995 diretto da Jon Amiel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver tenuto una conferenza sulla psicologia criminale presso un’università locale, la dott.ssa Helen Hudson, rispettata esperta sul campo dei serial killer, viene aggredita nel bagno da uno dei suoi soggetti di studio, Daryll Lee Cullum, che uccide un poliziotto e la attacca brutalmente. Di conseguenza Helen diventa vittima di un esaurimento nervoso che la porta a mischiare farmaci e alcool e gravemente agorafobica, sigillandosi all’interno di un costoso appartamento hi-tech, conducendo tutta la sua vita da dietro lo schermo di un computer aiutata dal suo assistente gay Andy.

13 mesi dopo, a San Francisco due investigatori indagano su un serial killer: la coppia è formata da una donna, Mary Jane Monahan, e dal giovane Ruben Goetz, segretamente innamorato di lei e per questo malvisto dall’ex di lei che lavora nello stesso ufficio. I due chiedono aiuto alla dott.ssa Hudson. Dopo un’iniziale riluttanza, la dottoressa accetta di collaborare con la polizia e scopre che l’omicida riproduce fedelmente le scene del crimine di famosi omicidi del passato seguendo l’ordine in cui lei stessa li aveva presentati nella sua lezione all’università nella notte del suo attacco. Quando l’assassino le invia una e-mail in cui per pochi istanti si vede il volto della sua prossima vittima, Helen si rende conto d’essere parte del gioco e inizia a sospettare che qualcuno sia entrato in casa sua, nonostante gli agenti di sorveglianza.

Copycat – Omicidi in serie: il cast

Abbiamo visto la trama di Copycat – Omicidi in serie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sigourney Weaver: Helen Hudson

Holly Hunter: Mary Jane Monahan

Dermot Mulroney: Ruben Goetz

William McNamara: Peter Foley

Harry Connick Jr.: Daryll Lee Cullum

J.E. Freeman: Tenente Thomas Quinn

Will Patton: Nicoletti

John Rothman: Andy

Shannon O’Hurley: Susan Schiffer

Rebecca Klinger: Moglie di Peter Foley

Streaming e tv

Dove vedere Copycat – Omicidi in serie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 ottobre 2023 – alle ore 21,15 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.