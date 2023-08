Copia originale: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 3

Copia originale è il film in onda in prima visione su Rai 3 questa sera, 28 agosto 2023, dalle ore 21.20. La pellicola del 2018 è diretta da Marielle Heller con protagonisti Melissa McCarthy e Richard E. Grant. Il film è l’adattamento cinematografico delle memorie Can You Ever Forgive Me? Memoirs of a Literary Forger di Lee Israel (1939-2014), biografa e falsaria. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

New York, anni Novanta: alcolista e sbandata, in piena crisi di mezz’età e coi conti in rosso, Lee Israel mette a frutto il suo talento di scrittrice cominciando a produrre false lettere di grandi autori scomparsi. L’impresa è un successo, ma l’Fbi s’insospettisce, e la donna dovrà ingegnarsi per trafugare dagli archivi delle lettere vere, con l’aiuto di un ex detenuto incontrato in un bar. Tratta da una storia vera, la vicenda è governata con maestria dalla talentuosa regista, che riesce a farne un prodotto in perfetto equilibrio fra commedia e dramma. Alla qualità della storia si aggiunge il grande talento di Melissa McCarthy, outsider di lusso del circuito hollywoodiano, che per questo film è stata anche candidata all’Oscar.

Copia originale: il cast del film

A guidare il cast di Copia originale, scritto da Nicole Holofcener e Jeff Whitty e diretto da Marielle Heller, c’è Melissa McCarthy in uno dei pochi ruoli drammatici della sua carriera. Insieme a lei troviamo:

Richard E. Grant interpreta Jack Hock

Dolly Wells interpreta Anna

Jane Curtin interpreta Marjorie

Ben Falcone interpreta Alan Schmidt

Tim Cummings interpreta Craig

Anna Deavere Smith interpreta Elaine

Stephen Spinella interpreta Paul

Gregory Korostishevsky interpreta Andrei

Christian Navarro interpreta Kurt

Erik LaRay Harvey interpreta l’agente Solonas

Brandon Scott Jones interpreta Glen

Shae D’lyn interpreta Nell Marc

Evan Jackson interpreta Lloyd

Kevin Carolan interpreta Tom Clancy

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Copia Originale? Appuntamento in prima visione su Rai 3 questa sera, 28 agosto 2023, alle ore 21.20. Anche in streaming su Rai Play.