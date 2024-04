Chi è Fredric Lundqvist: il fidanzato di Chiara Francini

Chiara Francini è ospite di Mara Venier a Domenica In oggi pomeriggio per presentare il suo show in arrivo su Rai 1, Forte e chiara, che debutterà il 10 aprile in prima serata. Ma qual è la vita privata dell’attrice toscana? Il marito e il fidanzato? E i figli? Il grande pubblica l’ha apprezzata lo scorso anno perché è stata tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo. Da anni è fidanzata con l’ex calciatore Frederic Lundqvist. I due stanno insieme dal 2005, anche se non sono sposati. Non hanno neppure dei figli, ma in una recente intervista l’attrice ha ammesso di starci pensando. Proprio sul tema dei figli e della maternità Chiara Francini ha incentrato il suo bellissimo monologo al Festival.

“Un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”, ha raccontato Chiara Francini parlando del fidanzato. Fredric Lundqvist è un ex calciatore svedese. Lundqvist iniziò la carriera con le maglie di Lira e Luleå, prima di passare al GIF Sundsvall. Esordì nella Allsvenskan il 10 aprile 2000, quando fu titolare nel successo per 0-1 sull’Hammarby. Il 9 settembre segnò la prima rete nella massima divisione svedese, nel pareggio per 2-2 contro l’Helsingborg. Nel 2005 passò al Viking, debuttando nella Tippeligaen il 14 agosto dello stesso anno, nella sconfitta per 2-1 contro il Lyn Oslo. Si ritirò l’anno seguente.

“Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… però io mi sento principessa tutti i giorni” aveva raccontato una volta Chiara Francini. L’ex calciatore dopo il ritiro gestisce una sua impresa di servizi di sicurezza. Nato il 3 agosto 1973 a Lulea, ha maturato anche qualche presenza con la nazionale svedese. “Se sono arrivata da qualche parte, lo devo a lui. Ha sempre detto “non potrei stare con una donna priva di ambizione”. E, per un uomo, è più facile compatire una donna nelle sconfitte che condividerne i successi. Lui, invece, mi ha sempre sostenuta e aiutata. All’inizio, anche finanziariamente”, ha aggiunto Chiara Francini parlando del fidanzato.

“All’inizio gli dissi di andare in lavanderia. Lui disse di averla trovata chiusa e di aver fallito. Che esagerazione! La differenza maggiore tra Italia e Svezia è il rumore, che ha a che fare con la vita. La Svezia mi fa pensare al silenzio, qualcosa di penombra”, ha aggiunto ancora l’attrice toscana.