Chi è senza peccato – The Dry: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 15 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Chi è senza peccato – The Dry, film del 2020 diretto da Robert Connolly. Il film, con protagonista Eric Bana, è l’adattamento cinematografico del pluripremiato romanzo del 2016 Chi è senza peccato, scritto da Jane Harper. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’agente federale Aaron Falk torna nella sua città natale di Kiewarra a Victoria per partecipare al funerale del suo amico d’infanzia Luke Hadler, che presumibilmente ha ucciso sua moglie Karen e il loro figlio Billy prima di togliersi la vita. I genitori di Luke chiedono a Falk di restare e indagare sul crimine, e lui accetta a malincuore.

Nei flashback, viene rivelato che Falk lasciò la città venti anni prima per sfuggire alle molestie quando fu sospettato della morte della sua ragazza Ellie. Al suo ritorno, scopre che molti dei cittadini sono ancora arrabbiati con lui, in particolare il padre di Ellie, Mal, e suo fratello Grant che lo marchiano come un bugiardo e un assassino.

Con l’aiuto del sergente locale della città, Greg Raco, Falk inizia a indagare sugli eventi riguardanti la morte di Luke. Scoprono che i proiettili usati nel crimine erano Remington, mentre Luke possedeva un fucile Winchester. Falk parla anche con Scott Whitlam, il preside della scuola locale e il capo di Karen, che spiega che anche se lei e Luke avevano qualche difficoltà economica, non sembravano avere problemi seri. Quando Falk scoprirà la parola “GRANT?” scritta a mano sulla ricevuta di un libro della biblioteca, sospetta che Grant voglia acquistare la fattoria della famiglia Hadler dal momento che il padre di Luke non può gestirla da solo.

Falk fa visita a Gretchen, un’altra amica d’infanzia e collega di Karen che gli dice che sono state trovate nella scrivania di Karen delle domande per i fondi scolastici. Mentre ricorda un vecchio album di foto, Falk vede una foto di Luke che tiene in braccio il figlio neonato di Gretchen, Lachlan. La interroga sul fatto che Luke sia il padre; Gretchen nega questo, ma indirettamente conferma che avevano una relazione. Falk chiede a Gretchen se è responsabile degli omicidi e lei gli dice di andarsene. La mattina dopo, Falk ruba alcune delle domande di finanziamento e si rende conto che Karen ha scritto “GRANT?” in riferimento alle finanze.

Chi è senza peccato – The Dry: il cast

Abbiamo visto la trama di Chi è senza peccato – The Dry, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eric Bana: Aaron Falk

Genevieve O’Reilly: Gretchen

Keir O’Donnell: Greg Raco

John Polson: Scott Whitlam

Bruce Spence: Gerry Hadler

Matt Nable: Grant Dow

William Zappa: Mal Deacon

James Frecheville: Jamie Sullivan

Martin Dingle Wall: Luke Hadler

Sam Corlett: Luke Hadler giovane

Joe Klocek: Aaron Falk giovane

Claude Scott-Mitchell: Gretchen giovane

Bebe Bettencourt: Ellie Deacon

Julia Blake: Barb Hadler

Miranda Tapsell: Rita Raco

Jeremy Lindsay Taylor: Erik Falk

Daniel Frederiksen: Dott. Leigh

Eddie Baroo: McMurdo

Renee Lim: Sandra

Streaming e tv

Dove vedere Chi è senza peccato – The Dry in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.