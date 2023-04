Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 30 aprile 2023 Rai 3

Questa sera, domenica 30 aprile 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 30 aprile, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata in onda stasera saranno: Ficarra e Picone, che quest’anno festeggiano 30 anni di carriera e reduci del successo del loro ultimo film “La stranezza”, candidato ai prossimi David di Donatello in 14 categorie; Pupi Avati, regista de “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, nelle sale del 4 maggio, ed Edwige Fenech, una delle protagoniste del film; Mimmo Paladino, che a 16 anni dal suo primo lungometraggio è tornato a dedicarsi all’arte cinematografica con “La divina cometa”; Claudio Bisio e Stefano Fresi, protagonisti della serie “Vivere non è un gioco da ragazzi”, prossimamente su Rai1.

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; l’economista Tito Boeri; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Michele Serra.

Chiude la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Simona Quadarella, vincitrice di quattro medaglie d’oro agli ultimi Campionati italiani di nuoto (nei 200, 400, 800 e 1.500 metri stile libero), prima nuotatrice a conquistare quattro titoli nella stessa edizione dei Campionati; Marina Rei, che ha pubblicato recentemente il disco “Donna che parla in fretta (Live)”; Mara Maionchi; la Gialappa’s Band; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni. Tornano anche al Tavolo Claudio Bisio e Stefano Fresi.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.