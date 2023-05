Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 maggio 2023 Rai 3

Questa sera, domenica 14 maggio 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 14 maggio, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata in onda stasera saranno: l’ex nuotatrice Federica Pellegrini, reduce da “Pechino Express”, dove ha partecipato in coppia con il marito Matteo Giunta; Blanco, che quest’anno ha duettato con Mina nel singolo “Un briciolo d’allegria”; Adriano Galliani, attualmente amministratore delegato del Monza, che presenterà il suo libro “Un briciolo d’allegria”; la misteriosa scrittrice Erin Doom, che svelerà per la prima volta la sua identità; il segretario generale della Cgil Maurizio Landini; Chiara Amirante, presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti”;

E ancora: Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Ferruccio de Bortoli e don Davide Banzato.

Chiude la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Matteo Paolillo, attore di “Mare fuori” e interprete della celebre sigla; Claudio Bisio; l’ex tuffatrice Tania Cagnotto; Alba Parietti; la scrittrice Sandra Bonzi assieme a Mara Maionchi; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.