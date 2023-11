Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 5 novembre 2023

Questa sera, domenica 5 novembre 2023, alle ore 19,30 su Nove va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 5 novembre, di Che tempo che fa 2023-2024.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata: il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Luciano Ligabue, attualmente in tour con 29 date nei palazzetti di tutta Italia con l’ultimo album “Dedicato a noi”, quattordicesimo album di inediti e venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale, nella quale si è affermato anche come autore letterario e cinematografico, firmando sette libri, tre film e una serie tv. Sul palco di “Che tempo che fa” si esibirà live nel nuovo singolo “La metà della mela”.

Vincenzo Mollica, storico narratore dello spettacolo italiano, che nella sua straordinaria carriera di oltre 40 anni ha raccontato la televisione, il cinema, la musica internazionali dagli schermi del TG1, con interviste diventate epiche, che Mollica ripercorrerà prossimamente nel monologo “L’arte di non vedere” all’Auditorium Parco della Musica a Roma e al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

E ancora: Fabio Volo, nelle librerie dal 14 novembre con il suo ultimo romanzo “Tutto è qui per te”; Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli.

Il consueto racconto dell’attualità di “Che tempo che fa” vede in questa puntata i contributi del Direttore de La Repubblica Maurizio Molinari, Aldo Cazzullo, Massimo Giannini e l’inviato della CNN Ben Wedeman grazie alla preziosa collaborazione con il network internazionale di Warner Bros. Discovery.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Cristiano Malgioglio, in radio con il nuovo singolo “Vita Porno”, il cui videoclip, da lui stesso diretto, è diventato virale; Simona Ventura; Max Giusti, protagonista del nuovo film di Umberto Carteni “La seconda chance”; Gabriele Corsi, conduttore di “Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo” e “Il contadino cerca moglie” su NOVE; e ancora, spazio come di consueto al grande sport italiano e alle sue eccellenze, con il pentatleta Giorgio Malan, Medaglia D’Oro ai Giochi Europei di Cracovia nella gara individuale di pentathlon moderno, che gli è valsa la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, e vincitore, sempre a Cracovia, della Medaglia di Bronzo nella gara a squadre, insieme a Roberto Micheli e Matteo Cicinelli.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 5 novembre? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.