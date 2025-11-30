Icona app
30 novembre 2025
TV
TV

Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 30 novembre 2025

di Antonio Scali
Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 30 novembre 2025

Questa sera, domenica 30 novembre 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 30 novembre, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata Alberto Angela e Loredana Bertè. E ancora: Umberto Orsini, Alfonso Signorini, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; Marco Varvello, corrispondente Rai dal Regno Unito; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione Giovanni Pascale di Napoli; e Michele Serra.

A chiudere la puntata, l’immancabile appuntamento con Il Tavolo che vede ospiti Mara Venier, Orietta Berti e Gabry Ponte. E ancora: Alfonso Signorini; Nino Frassica; Mara Maionchi; Rocío Muñoz Morales, Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli, Raul Cremona, Ubaldo Pantani e Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 30 novembre, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
