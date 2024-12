Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 22 dicembre 2024

Questa sera, domenica 22 dicembre 2024, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 22 dicembre, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata, l’attore Richard Gere e il cantante Michael Bublé. E ancora: Ficarra e Picone, Alessia Marcuzzi oltre al climatologo Luca Mercalli, Don Mattia Ferrari, cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans, autore del libro “Salvato dai migranti”, con una prefazione di Papa Francesco, Camillo Porta, Professore Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università di Bari “A. Moro” e direttore della Divisione di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, l’economista Tito Boeri, l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, la Vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea e l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Chiude la serata il consueto appuntamento con “Il Tavolo” con Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: i Ricchi e Poveri, live col nuovo singolo ‘Il Natale degli Angeli’, Giovanni Esposito, nel cast di ‘Io e te dobbiamo parlare’, Giucas Casella e Alessia Marcuzzi.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 22 dicembre, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.