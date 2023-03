Chi è Carlo Capasa, il marito di Stefania Rocca ospite a Oggi è un altro giorno

Carlo Capasa è il marito di Stefania Rocca, ospite del programma Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1. Si tratta di una figura prestigiosa, visto che parliamo del Presidente della Camera Nazionale della Moda, l’Associazione che riunisce le case di moda italiane con l’obiettivo di promuovere nel mondo questo settore d’eccellenza dell’industria nazionale. Da molti anni infatti fa parte del mondo del fashion. Capasa è sposato con una delle attrici più famose d’Italia, Stefania Rocca, ed è padre di due figli maschi.

Nominato per la prima volta consigliere della Camera Nazionale della Moda nel 2010 ed eletto Presidente nel 2015, Capasa ha dato una visione strategica focalizzata su quattro pilastri: sostenibilità, digitalizzazione, nuovi brand, narrazione. Nato a Lecce il 21 gennaio 1958, si è trasferito sin da giovane a Milano.

Sotto la guida di Carlo Capasa, CNMI è diventata capofila mondiale tra le altre associazioni sul tema della Sostenibilità, con la pubblicazione nel 2016 delle prime “Linee Guida sui requisiti eco-tossicologici per gli articoli di abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori”; dei “principi CNMI per la sostenibilità del retail” (2017); delle “Linee Guida sui requisiti eco-tossicologici per miscele chimiche e scarichi industriali” (2018); della “Ricerca Scientifica sulla Biodisponibilità delle Ammine Aromatiche Cancerogene “ (2018); del “Global Sustainability Report – Sustainability matters, but does it sell?” (2019) in collaborazione con Mc Kinsey & Company; e del “Diversity and Inclusion Manifesto” (2019).

Carlo Capasa ha dato il via alle prime tre edizioni del “International Roundtable on Sustainability”, incontro internazionale rivolto ai responsabili CSR delle aziende della moda di tutto il mondo; alle prime tre edizioni dei “Green Carpet Fashion Awards Italia” realizzate in collaborazione con Livia Firth; al primo Summit di CNMI “Crafting the Future” realizzato insieme a Bain Company e The Business of Fashion; la Mostra “Crafting the Future of Fashion, storie di Artigianalità e Innovazione” curata da Franca Sozzani; “Italiana. L’Italia vista dalla Moda. 1971-2001” curata da Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi; “Memos. A proposito della moda in questo millennio” a cura di Maria Luisa Frisa al Museo Poldi Pezzoli fino al 28 settembre 2020.

Dal 2013 Carlo Capasa è sposato con l’attrice Stefania Rocca, e ha due figli: Leone (nato nel 2007) e Zeno (nato nel 2009). I due hanno deciso di unirsi in matrimonio con delle nozze “improvvisate” a New York: “Ci trovavamo a New York e Carlo mi ha detto: ‘E se ci sposassimo qui, che facciamo tutto in fretta? Solo io e te?’. E così è stato. C’erano solo Leone, Zeno e mia cognata che vive a New York e che ci ha fatto da testimone. Ancora ora mi sembra impossibile! Ho sempre avuto paura del matrimonio: i miei genitori si sono separati e un sacco di amici, anche. Carlo mi ha fatto però passare questa paura… Il fatto di esserci sposati in modo così intimo è stato salvifico per me: una cerimonia con tanta gente mi avrebbe fatto venire l’ansia. Non mi piace essere al centro dell’attenzione, nella vita preferisco anzi mimetizzarmi”, ha dichiarato a Elle l’attrice.

Carlo Capasa ha dichiarato di non essere geloso di lei quando è sul set: “Non sono geloso quando la vedo sul set perché è come fosse un’altra persona, per me è l’attrice e basta, ma nella vita privata è un’altra cosa!”. Grande attrice, nella sua carriera Stefania Rocca ha ottenuto 2 candidature al David di Donatello, 2 al Nastro d’Argento, e infine 1 vittoria al Roma Fiction Fest.