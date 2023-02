Broken City: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 9 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Broken City, film del 2013 diretto da Allen Hughes ed interpretato da Mark Wahlberg, Russell Crowe e Catherine Zeta Jones. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Billy Taggart, detective della polizia di New York, viene arrestato per l’omicidio di Mikey Tavarez, che aveva violentato e ucciso la sedicenne Yesenia Barea ma era stato scarcerato per un vizio di forma. Il suo superiore, il capitano Carl Fairbanks, informa il sindaco Nicholas Hostetler di un testimone e altre prove accusatorie, ma Hostetler le nasconde: Taggart viene assolto per legittima difesa, ma deve comunque lasciare la polizia.

Sette anni dopo, Taggart vive con la fidanzata Natalie Barrow, una aspirante attrice, e lavora come investigatore privato. Hostetler lo assume per investigare su una possibile relazione extraconiugale di sua moglie Cathleen. Aiutato dalla sua assistente Katy, Taggart scopre che Cathleen si incontra con Paul Andrews, manager della campagna elettorale del rivale di Hostetler alle vicine elezioni, Jack Valliant.

A una raccolta fondi per la campagna di Hostetler, Cathleen rivela a Taggart che sa che lui la sta seguendo e lo avvisa di non fidarsi di suo marito. Hostetler riesce comunque ad avere le foto di Cathleen ed Andrews. Alla festa per il debutto del film, Natalie rivela che il suo vero nome è Natalia Barea, e Yesenia era sua sorella. Al bar, Billy comincia a bere iniziando a discutere ubriaco con Natalie e lei, esasperata, lo lascia, dopodiché Taggart vaga per la città ubriaco finché riceve una chiamata da Katy: Fairbanks richiede la sua presenza su una scena del crimine. La vittima dell’omicidio è Paul Andrews.

Billy ammette a Fairbanks di essere stato assunto da Hostetler. Valliant racconta loro che Andrews doveva incontrare Todd Lancaster, figlio di Sam, ricco costruttore edile finanziatore di Hostetler. Quando il giorno dopo Valliant viene riaccompagnato da Billy, gli fa capire che lui e Paul erano più che amici: quindi, conclude Billy, Andrews non poteva essere l’amante di Cathleen.

Broken City: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Broken City, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mark Wahlberg: Billy Taggart

Russell Crowe: Sindaco Nicholas Hostetler

Catherine Zeta Jones: Cathleen Hostetler

Jeffrey Wright: capitano Carl Fairbanks

Barry Pepper: Jack Valliant

Alona Tal: Katy Bradshaw

Natalie Martinez: Natalie Barrow

Michael Beach: Tony Jansen

Kyle Chandler: Paul Andrews

James Ransone: Todd Lancaster

Griffin Dunne: Sam Lancaster

Justin Chambers: Ryan Blake

Chance Kelly: Murdock

Judd Lormand: Reporter

Streaming e tv

Dove vedere Broken City in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 9 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.