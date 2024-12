Blackout Love: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Blackout Love, film del 2021 diretto da Francesca Marino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Valeria, giovane donna che non ha mai superato il trauma della separazione dal compagno avvenuta un anno prima, vive attraverso regole e strategie sentimentali che miseramente si sgretolano quando nella propria vita rientra Marco, il suo ex. L’uomo, dopo un incidente stradale, ha perso la memoria dell’ultimo anno della sua vita ed è perciò ancora convinto di essere fidanzato con Valeria. La ragazza viene convinta dal medico di Marco e dalla sua ex suocera che, per non creare un danno psicologico al ragazzo, si debba assecondare questa sua convinzione.

Blackout Love: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Blackout Love, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anna Foglietta: Valeria

Alessandro Tedeschi: Marco

Anna Bonaiuto: Rosemary

Barbara Chichiarelli: Silvia

Alessio Praticò: Fabrizio

Giancarlo Commare: Giulio

Allegra Peluso: Alessia

Maria Elena Antini: Alice

Emmanuele Aita: carabiniere

Christian Ginepro: dottore

Dharma Mangia Woods: Stella

Flaminia Martinelli: Silvia, figlia piccola

Lorenzo Alexander Heimo Hanig: Edoardo, ragazzo di Alessia

Camilla Lazzaretti: Ludovica

Streaming e tv

Dove vedere Blackout Love in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 13 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.