Benedetta Primavera: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Benedetta Primavera, lo show di Loretta Goggi in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda 4 puntate. La prima venerdì 10 marzo 2023; la quarta e ultima venerdì 31 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 10 marzo 2023

Seconda puntata: venerdì 17 marzo 2023

Terza puntata: venerdì 24 marzo 2023

Quarta puntata: venerdì 31 marzo 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Benedetta Primavera? La messa in onda dello show condotto da Loretta Goggi è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,55. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse).

“Benedetta primavera non nasce per celebrare me, nonostante abbia 63 anni di carriera da festeggiare quest’anno, ma dal desiderio di fare un viaggio nel mondo dello spettacolo e del costume – le parole della Goggi -, una lettura dedicata sia al passato che al presente, con ospiti sia di ieri che di oggi. Uno scambio e un confronto tra i giovani e chi ha la mia età”.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Benedetta Primavera, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.