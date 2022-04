Belve: ospiti e anticipazioni puntata 1 aprile Rai 2 Francesca Fagnani

Questa sera, venerdì 1 aprile 2022, in seconda serata su Rai 2 va in onda Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, alle ore 22.55. Ma chi sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni e ospiti

Francesca Fagnani incontra questa sera a Belve Ilary Blasi e Irma Testa. Una intervista inedita, intima e divertente di Francesca Fagnani a Ilary Blasi durante la quale la conduttrice e moglie di Francesco Totti ripercorrerà tutti i passaggi importanti della sua vita privata e della sua carriera. Sollecitata dalle domande della Fagnani, si soffermerà a lungo sulla notizia del presunto tradimento di Francesco Totti tornando poi sulla foto che ritrae una ragazza allo stadio a pochi metri da Totti, origine della notizia del presunto flirt.

Spinta poi dalla insistenza della Fagnani, Blasi chiarisce il senso della battuta che nella prima puntata del “Grande Fratello” ha fatto a Signorini, specificando che voleva fargli un complimento. Altra intervista quella a Irma Testa, campionessa di pugilato e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo che si confessa a Francesca Fagnani in un match in cui affronta temi privatissimi: i pericoli e la povertà dell’ambiente da cui proviene, la delusione e il dolore per l’assenza della figura paterna, la sconfitta alle Olimpiadi di Rio, l’omosessualità su cui Francesca Fagnani indaga in un momento dell’intervista molto intenso. “La dichiarazione della sua omosessualità ha fatto molto scalpore” afferma la conduttrice. La risposta di Irma Testa è senza reticenze: “Se fa notizia vuol dire che ancora non è normale…E da molti non è considerato normale essere omosessuale soprattutto quando sei un atleta.

Io lo sapevo che avrebbe fatto notizia, infatti ho parlato solo dopo una medaglia olimpica, che in qualche modo ti mette al riparo… Nessuno può toccare la Irma atleta dopo una medaglia olimpica”. Fagnani incalza “Quindi aveva paura che una confessione tanto forte l’avrebbe indebolita?”. “Si” conferma Irma Testa “Nel mondo dello sport è ancora difficile parlare di omosessualità”. Infine sulle recenti Olimpiadi di Tokio, incalzata dalla conduttrice sulla soddisfazione per la sua storica medaglia di bronzo Irma Testa confessa con orgoglio “Avrei meritato la medaglia d’oro” anche se la sua avversaria, una pugile filippina “picchiava come un uomo ed era rozzissima”.

Streaming e tv

Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) il venerdì sera (ore 22.55) con la conduzione di Francesca Fagnani. Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare clip e l’intera puntata (ovviamente dopo la messa in onda) grazie alla funzione on demand.