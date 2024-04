Belve 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata, 9 aprile

Stasera, martedì 9 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve, la nuova edizione (2024) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Dove vedere Belve 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2.

Belve 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Belve 2024, ma quante puntate sono previste su Rai 2? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima martedì 2 aprile 2024; la quinta e ultima martedì 30 aprile 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):