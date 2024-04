Belve 2024: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 9 aprile

Questa sera, martedì 9 aprile 2024, alle ore 21,20 va in onda la seconda puntata di Belve 2024, la trasmissione cult di Francesca Fagnani in cui la giornalista intervista personaggi del mondo della politica, dello sport, dello spettacolo. In tutto, come nelle scorse edizioni, dovrebbero andare in onda cinque puntate. Ma chi sono gli ospiti e le anticipazioni di questa sera? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Sono Fedez, Alessandro Borghi e Francesca Cipriani gli ospiti del secondo appuntamento con Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 9 aprile alle 21.20 su Rai 2. In studio anche Raiz, ospite dello “spazio canoro” di Belve. Torna, inoltre, Carmine Del Grosso nel surreale ruolo di “scaldatore di interviste”, che, come di consueto, si confronterà con alcune “Belve” decisamente “underground”. Infine, non potevano mancare le “Eterobasiche”, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane scoperte da “Belve”, che hanno conquistato il web con le loro mille sfumature di “maschi etero basici”. E, ovviamente, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.

Belve 2024: quante puntate

Quante puntate sono previste per Belve 2024 su Rai 2? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima martedì 2 aprile 2024; la quinta e ultima martedì 30 aprile 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 2 aprile 2024 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 9 aprile 2024 OGGI

Terza puntata: martedì 16 aprile 2024

Quarta puntata: martedì 23 aprile 2024

Quinta puntata: martedì 30 aprile 2024

Streaming e tv

Dove vedere Belve 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.