Avengers Age of Ultron: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 20 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Avengers Age of Ultron, film del 2015 per la regia di Joss Whedon. La pellicola, basata sul team di supereroi Marvel Comics dei Vendicatori, è l’undicesimo film del Marvel Cinematic Universe ed è il sequel di The Avengers (2012). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tony Stark tenta di avviare un progetto dormiente per il mantenimento della pace. Le cose, però, si mettono male costringendo Iron Man, Captain America, Thor, L’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, gli eroi più potenti della Terra, ad affrontare la prova più ardua di sempre: fermare il misterioso Ultron, un avversario terrificante e tecnologico emerso dall’ombra e deciso a sterminare l’umanità. Con il destino del pianeta in bilico, i Vendicatori dovranno fermare i terribili piani di Ultron costruendo alleanze precarie. Sul loro cammino, infatti, incontreranno Wanda Maximoff e Pietro Maximoff – due individui potenti e misteriosi – e un vecchio amico dotato di un nuovo aspetto, chiamato Visione.

Avengers Age of Ultron film: cast

Abbiamo visto la trama di Avengers Age of Ultron, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert Downey Jr. – Tony Stark / Iron Man

Chris Hemsworth – Thor

Mark Ruffalo – Bruce Banner / Hulk

Chris Evans – Steve Rogers / Capitan America

Scarlett Johansson – Natasha Romanoff / Vedova Nera

Jeremy Renner – Clint Barton / Occhio di Falco

Don Cheadle – James Rhodes / War Machine

Aaron Taylor-Johnson – Pietro Maximoff / Quicksilver

Elizabeth Olsen – Wanda Maximoff / Scarlet

Paul Bettany – Visione

Cobie Smulders – Maria Hill

Anthony Mackie – Sam Wilson / Falcon

Hayley Atwell – Peggy Carter

Idris Elba – Heimdall

Stellan Skarsgård – Erik Selvig

James Spader – Ultron

Samuel L. Jackson – Nick Fury

Streaming e tv

Dove vedere il film Avengers Age of Ultron in diretta tv e live streaming? La pellicola va in onda in prima visione stasera, 20 gennaio 2025, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.