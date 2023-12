Avanti popolo: anticipazioni e ospiti della puntata del 5 dicembre 2023 su Rai 3

Questa sera, martedì 5 dicembre 2023, su Rai 3 va in onda Avanti popolo, il talk-show del martedì condotto da Nunzia De Girolamo. Protagonista indiscusso della trasmissione è il popolo rappresentato in studio da un pubblico di 100 persone, di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali (lavoratori dipendenti, operai, casalinghe, disoccupati, liberi professionisti, studenti universitari, insegnanti ecc.), ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Ad aprire la puntata una lunga pagina dedicata alle ultime notizie sul caso Cecchettin nel giorno dell’ultimo saluto a Giulia. Si approfondirà ancora il tema della violenza contro le donne anche attraverso l’intervista di Alessandra Accardo, poliziotta vittima di violenze e oggi testimonial nei licei per sensibilizzare i ragazzi su questo tema.

Si parlerà di sanità e salute, dello sciopero nazionale dei medici contro la manovra economica e in difesa del Servizio sanitario nazionale; dell’ondata di polmoniti infantili in Cina di cui si registrano i primi casi anche in Italia, e della “pandemia silente” dovuta all’antibiotico-resistenza, una delle sfide sanitarie che più destano preoccupazione a livello globale.

Fatti e argomenti che saranno dibattuti insieme al popolo-pubblico in studio e in collegamento con numerosi ospiti tra cui: il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Tv Talk Massimo Bernardini, il professor Matteo Bassetti, la psicoterapeuta Stefania Andreoli, la giornalista Tiziana Ferrario, il magistrato Alfonso Sabella.

Streaming e tv

Dove vedere Avanti popolo in diretta tv e in streaming? Il programma di Nunzia De Girolamo va in onda in prima serata ogni martedì alle 21,20 su Rai 3. Anche in streaming su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.