Avanti popolo: anticipazioni e ospiti della puntata del 21 novembre 2023 su Rai 3

Questa sera, martedì 21 novembre 2023, su Rai 3 va in onda Avanti popolo, il talk-show del martedì condotto da Nunzia De Girolamo. Protagonista indiscusso della trasmissione è il popolo rappresentato in studio da un pubblico di 100 persone, di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali (lavoratori dipendenti, operai, casalinghe, disoccupati, liberi professionisti, studenti universitari, insegnanti ecc.), ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

La tragedia di Giulia Cecchettin, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, è il tema in primo piano ad “Avanti Popolo”, in onda stasera. Ci sarà anche la testimonianza di Filomena Lamberti, una delle prime vittime sfregiate con l’acido solforico dal marito. Intervista anche al Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Un’ampia pagina sarà poi dedicata alla carne coltivata, all’indomani dell’approvazione alla Camera del disegno di legge che ne vieta la produzione e commercializzazione in Italia. Inoltre, un approfondimento sull’evasione fiscale. Fatti e argomenti che saranno dibattuti insieme al popolo-pubblico in studio e numerosi ospiti tra cui: la psicoterapeuta Stefania Andreoli, il direttore de l’Identità Tommaso Cerno, la giornalista Tiziana Ferrario, il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo Tommaso Labate, lo chef Giorgio Locatelli, il docente di Diritto Tributario Raffaello Lupi, l’onorevole Riccardo Magi, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il giornalista Antonello Piroso, il senatore Massimiliano Romeo, il giornalista e conduttore Federico Ruffo, il condirettore di Libero Pietro Senaldi e il senatore Stefano Patuanelli.

Streaming e tv

Dove vedere Avanti popolo in diretta tv e in streaming? Il programma di Nunzia De Girolamo va in onda in prima serata ogni martedì alle 21,20 su Rai 3. Anche in streaming su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.