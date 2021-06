Atlantic Crossing: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, venerdì 18 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Atlantic Crossing, la prima e unica stagione finora realizzata del telefilm creato da Alessandro Eik. Il dramma storico, ambientato in Norvegia e negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale. In particolare, la narrazione si svolgerà durante le prime fasi della seconda guerra mondiale, quando Danimarca e Norvegia, nonostante la dichiarata neutralità, saranno invase da Adolf Hitler. A quel punto, la famiglia reale riuscirà a fuggire in tempo, ma il treno sul quale viaggiavano il principe e la principessa ereditaria sarà attaccato da una squadriglia tedesca. Una rappresaglia che costringerà Olav e Märtha a dividersi. Ma vediamo le anticipazioni sulla prima puntata.

Trama

La prima puntata di Atlantic Crossing, secondo le anticipazioni sulla trama, sarà composta da tre episodi. Il primo, intitolato “The Attack“, porterà in scena le conseguenze di quanto accaduto il 9 aprile 1940. Quando la Germania nazista lancerà un attacco a sorpresa, il principe e la principessa di Norvegia, Olav e Märtha, saranno costretti a fuggire. Con i tedeschi alle calcagna, la famiglia reale sarà quindi costretta a prendere una decisione che graverà pesantemente sulle loro vite. Nel secondo dei tre episodi, invece, re Haakon e Olav troveranno rifugio a Londra, mentre la principessa Märtha e i suoi tre figli verranno accolti come rifugiati politici negli Stati Uniti. Infine, nel terzo e ultimo episodio della prima puntata, Olav e il Re dovranno fare i conti con i bombardamenti che devasteranno Londra.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Atlantic Crossing, ma qual è il cast (attori) completo della serie? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: