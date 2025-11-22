TV
Ascolti tv venerdì 21 novembre: The Voice Senior, Tradimento, Le Iene Inside
Ascolti tv venerdì 21 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 21 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Senior. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Tradimento. Su Italia 1 Le Iene Inside. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 21 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv venerdì 21 novembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1, dopo la presentazione di 11 minuti (3.355.000 – 19.3%), The Voice Senior ha interessato 2.696.000 spettatori pari al 21.8% di share dalle 22:31 alle 00:45. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.016.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Charlie’s Angels intrattiene 600.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1, dopo l’anteprima di 43 minuti (970.000 – 4.8%), Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 804.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3, dopo la presentazione di 33 minuti (517.000 – 2.6%), FarWest segna 459.000 spettatori (3%). Su Rete4, dopo la presentazione di 21 minuti (867.000 – 4.3%), Quarto Grado totalizza 1.031.000 spettatori (7.9%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 755.000 spettatori e il 5.6%. Su Tv8 Hanno Ucciso l’Uomo Ragno ottiene 545.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 661.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 979.000 spettatori con il 5.5%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 3.307.000 spettatori (17.2%) dalle 21:37 alle 22:20. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.553.000 – 22.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.923.000 spettatori pari al 29.1% dalle 20:48 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 610.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 999.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 943.000 spettatori (4.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.301.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 798.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 816.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.299.000 spettatori (6.3%)
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 la partita di Coppa Davis – Cobolli-Bergs è vista da 3.040.000 spettatori con il 17.9% dalle 18:13 alle 21:22. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.186.000 spettatori (16.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.511.000 spettatori (21.8%) Su Rai2, dopo TGSport Sera (520.000 – 3.9%), N.C.I.S. Los Angeles conquista 516.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 728.000 spettatori con il 4% nel secondo episodio. Su Italia1 Grande Fratello segna 464.000 spettatori (3.4%), Studio Aperto Mag sigla 427.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. Miami segna 581.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.752.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 1.112.000 spettatori (6.1%), mentre Nuovi Eroi sigla 858.000 spettatori (4.5%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.