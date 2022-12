ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 16 dicembre 2022? Su Rai 1 è andata in onda la finale di Sanremo giovani. Su Rai 2 SWAT. Su Rai 3 Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Con l’aiuto del cielo. Su Italia 1 Crossfire – Bloccati nell’incubo. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 16 dicembre 2022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 16 dicembre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Sanremo Giovani, in onda dalle 21:43 alle 00:59, ha ottenuto 2.168.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 Con l’Aiuto del Cielo è stato visto da 1.587.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Rai 2 S.W.A.T. ottiene 836.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 Crossfire – Bloccati nell’incubo è stato seguito da 859.000 spettatori (4.8%). Su Rai 3 Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre totalizza 718.000 spettatori con il 4%. Su Rete 4 Quarto Grado ottiene un a.m. di 1.313.000 spettatori (9.5%). Su La7 Propaganda Live – Best registra 522.000 spettatori pari al 3.7%. Su Tv8 MasterChef conquista 556.000 spettatori (3.8%). Sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza è vista da 1.202.000 spettatori (6.5%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 4.149.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.532.000 spettatori pari al 17.5%. Su Rai 2 Tg2 Post ottiene 845.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 N.C.I.S. registra 1.470.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.467.000 spettatori (7.4%), mentre Un Posto al Sole registra 1.628.000 spettatori (8%). Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1.046.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.048.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo è stato visto da 1.493.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 100% Italia interessa 509.000 spettatori (2.5%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto 316.000 spettatori (1.6%).