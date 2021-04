Ascolti tv venerdì 16 aprile: Canzone segreta, Felicissima sera, Gomorra

Ascolti tv venerdì 16 aprile 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 16 aprile 2021? Su Rai 1 è andato in onda il programma Canzone segreta. Su Canale 5 lo show Felicissima sera. Su Rai 2 la serie tv NCIS. Su Italia 1 Freedom, oltre il confine. Su Rai 3 Gomorra. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 16 aprile 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 16 aprile 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera L’ultima puntata di Canzone Segreta è stata seguita da 3.644.000 spettatori pari al 15.7%. Su Canale 5 – dalle 21.46 alle 0.39 – la prima puntata di Felicissima Sera, con Pio e Amedeo, ha ottenuto 4.070.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Rai 2 NCIS ha conquistato 1.472.000 spettatori pari al 5.4% di share. A seguire Clarice registra 847.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia 1 Gli Album di Freedom ha raccolto 790.000 spettatori (3.6%), mentre su Rai 3 Gomorra – New Edition ha registrato 1.051.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete 4 Quarto Grado ottiene un a.m. di 1.434.000 spettatori con il 7.1% di share. Su La7 Propaganda Live conquista 1.085.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su Tv8 Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate è stato seguito da 290.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 1.316.000 spettatori con il 5%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti conquista 5.075.000 spettatori con il 19%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ottiene una media di 4.852.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai 2 TG2 Post ha conquistato 1.073.000 spettatori con il 4%. Su Italia 1 CSI Miami è stato seguito da 1.322.000 spettatori con il 5%. Su Rai 3 Via dei Matti numero 0 registra 1.492.000 spettatori con il 6%. Un Posto al Sole è invece seguito da 1.849.000 spettatori con il 7%. Su Rete 4 Stasera Italia ha informato 1.198.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.156.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha appassionato 2.124.000 spettatori (8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 508.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 466.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 è stato seguito da 3.059.000 spettatori (17%) mentre L’Eredità ha conquistato 4.586.000 spettatori (23%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha registrato 2.422.000 spettatori (15.6%) mentre Avanti un Altro ha divertito 3.603.000 spettatori (18.6%). Su Rai 2 NCIS New Orleans ha ottenuto 535.000 spettatori (3%), NCIS registra 1.067.000 spettatori (4.7%). Su Italia 1 il daytime di Amici di Maria De Filippi ottiene 653.000 spettatori con il 3.6%. CSI Miami è stato seguito da 643.000 spettatori (2.9%). Su Rai 3 le news dei TGR hanno informato 3.284.000 spettatori con il 15.7%. Blob registra 1.253.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha interessato 936.000 individui all’ascolto (4.2%). Su La7 Lie To Me è stato seguito da 127.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 301.000 spettatori con l’1.4%.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 16 aprile

Su Rai 1 Uno Mattina Prima Pagina è stato seguito da 595.000 telespettatori con il 13% mentre Uno Mattina ottiene 1.035.000 spettatori con il 16.9%. La prima parte di Storie Italiane ha registrato 943.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 Mattino Cinque ha conquistato 1.071.000 spettatori (17.5%), nella prima parte, 992.000 spettatori nella seconda parte (17.7%) e 908.000 spettatori (15.8%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha ottenuto 249.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia 1 Chicago Fire registra 237.000 spettatori pari al 3.9%. Il doppio episodio di Chicago PD è stato seguito da 328.000 spettatori (5%). Su Rai 3 Buongiorno Italia registra 722.000 spettatori pari al 16%. Agorà intrattiene 472.000 spettatori pari al 7.8% di share. A seguire Mi Manda Rai3 conquista 352.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 133.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus informa un a.m. di 229.000 spettatori con il 4%. A seguire Coffee Break è stato seguito da 258.000 spettatori pari al 4.5%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 28.000 spettatori con lo 0.5.

