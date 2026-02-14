Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv venerdì 13 febbraio: Affari tuoi, Io sono Farah, Propaganda Live

di Giovanni Macchi
Ascolti tv venerdì 13 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 13 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda Affari tuoi nella buona e nella cattiva sorte. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Su Rai 3 Past Lives. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 13 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv venerdì 13 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte ha divertito 4.231.000 spettatori, pari al 23,4% di share. Su Canale 5 Io Sono Farah ha totalizzato 1.945.000 spettatori con i 14,6%. Su Rai 2 le gare di pattinaggio artistico delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono state seguite da 2.071.000 spettatori (11,1%) dalle 21.02 alle 23.05.

Su Italia 1 il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare ha appassionato 760.000 spettatori con il 4,7% di share. Su Rai 3 Past Lives ha registrato 314.000 spettatori (1,7%). Su Rete 4 il talk show sulla cronaca nera Quarto Grado ha interessati 1.010.000 spettatori (7,7%).

Su La7 Propaganda Live è stato la scelta di 846.000 spettatori con il 6,2% di share. Su Tv8 Cucine da Incubo ha intrattenuto 260.000 spettatori (1,6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha fatto ridere 329.000 spettatori con l’1,8%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Cinque Minuti ha interessato 3.622.000 spettatori, pari al 18,7% di share. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha fatto giocare 4.745.000 spettatori con il 23,6%.

Su Italia 1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha conquistato 992.000 spettatori con il 5%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.001.000 spettatori (5,1%), mentre a seguire Un Posto al Sole ha appassionato 1.440.000 spettatori (7,2%).

Su Rete 4 Quattro di Sera è stato seguito 862.000 spettatori (4,4%) nella prima parte e 746.000 spettatori (3,7%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha registrato 1.354.000 spettatori, pari a uno share del 6,8%.

Su Tv8 Celebrity Chef ha divertito 367.000 spettatori con l’1,9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa ha raccolto 396.000 spettatori (2%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha fatto giocare 4.214.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Caduta Libera ha coinvolto 2.465.000 spettatori con il 15,6%.

Su Rai 2 le Olimpiadi invernali Milano-Cortina hanno conquistato 1.921.000 spettatori con il 15,9% con le gare di skeleton, 1.765.000 spettatori con il 13,2% con l’hockey su ghiaccio, 1.646.000 spettatoti con il 10,7% con il pattinaggio artistico, 1.813.000 spettatori con il 10,7% con lo skeleton e 1.876.000 spettatori con il 10% con il pattinaggio artistico.

Su Italia 1 Studio Aperto Mag è stato seguito da 535.000 spettatori (3,6%), mentre a seguire la serie C.S.I. – Scena del Crimine ha segnato 633.000 spettatori (3,5%). Su Rai3 le notizie dei TGR hanno informato 2.043.000 spettatori (12%), mentre a seguire Blob ha totalizzato 936.000 spettatori (5,1%) e Via dei Matti n° 0 ha siglato 779.000 spettatori (4,1%).

Su Rete 4 Dieci Minuti ha interessato 904.000 spettatori (5,4%), mentre La Promessa ha appassionato 1.086.000 spettatori (5,9%). Su La7 Ignoto X è stato la scelta di 213.000 spettatori pari all’1,4%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha conquistato 365.000 spettatori (2,1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy – 297.000 spettatori con il 2,4% -, Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stato la scelta di 562.000 spettatori con il 3,1% di share.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

