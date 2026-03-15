TV
Ascolti tv sabato 14 marzo: Sanremo Top, Sal Da Vinci – Stasera che sera
Ascolti tv sabato 14 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 14 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Sanremo Top. Su Rai 3 The Whale. Su Rete 4 Altrimenti ci arrabbiamo. Su Canale 5 Sal Da Vinci – Stasera che sera. Su Italia 1 Tata Matilda e il grande botto. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 14 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv sabato 14 marzo 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
In aggiornamento…
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.