Ascolti tv sabato 14 marzo: Sanremo Top, Sal Da Vinci – Stasera che sera

Ascolti tv sabato 14 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 14 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Sanremo Top. Su Rai 3 The Whale. Su Rete 4 Altrimenti ci arrabbiamo. Su Canale 5 Sal Da Vinci – Stasera che sera. Su Italia 1 Tata Matilda e il grande botto. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 14 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.