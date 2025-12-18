Ascolti tv mercoledì 17 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 17 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Un professore 3. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Sal da Vinci – Stasera che sera. Su Italia 1 The woman king. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 17 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.