ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 14 dicembre 2022? Su Rai 1 è andata in onda la semifinale dei Mondiali Qatar 2022 Francia-Marocco. Su Rai 2 Mi casa es tu casa. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 Il giardino segreto. Su Italia 1 Fallen. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 14 dicembre 2022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 14 dicembre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la semifinale dei Mondiali di Calcio Francia-Marocco ha appassionato 11.803.000 spettatori pari al 49.8 per cento. A seguire Il Circolo dei Mondiali ha ottenuto 2.806.000 spettatori con il 15.7 per cento. Su Canale 5 Il Giardino Segreto ha raccolto davanti al video 1.648.000 spettatori pari al 9.7 per cento di share. Su Rai 2 Il Principe Dimenticato ha interessato 925.000 spettatori pari al 4.9 per cento di share. Su Italia 1 Fallen ha intrattenuto 726.000 spettatori (3.6 per cento). Su Rai 3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.116.000 spettatori pari ad uno share del 12.7 per cento. Su Rete 4 Controcorrente totalizza un a.m. di 761.000 spettatori con il 5.1 per cento di share. Su La7 Atlantide ha registrato 535.000 spettatori con uno share del 4.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 2.804.000 spettatori con uno share dell’11.6 per cento. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 700.000 spettatori con il 2.9 per cento. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.044.000 spettatori con il 4.3 per cento. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.018.000 spettatori (4.2 per cento). Un Posto al Sole ha appassionato 1.700.000 spettatori (7 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 703.000 individui all’ascolto (2.9 per cento) nella prima parte e 630.000 spettatori (2.6 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.029.000 spettatori (4.3 per cento).