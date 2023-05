Su Rai1 la Cerimonia di Premiazione dei David di Donatello 2023 ha interessato 1.702.000 spettatori pari al 10%. Su Canale 5 la fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 ha raccolto davanti al video 2.641.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Cuori e Delitti ha interessato 623.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasmaha intrattenuto 1.009.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.762.000 spettatori pari ad uno share del 9.4% (presentazione di 10 minuti: 1.203.000 – 5%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 429.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 352.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 la semifinale di Champions League Milan-Inter segna 7.490.000 spettatori con il 33.1% (il pre partita e post partita dalle 19.30 alle 23.31 nel complesso: 2.285.000 – 12.1%; nel dettaglio primo tempo: 7.363.000 – 31.1%, secondo tempo: 7.615.000 – 35.4%)

Su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 4.214.000 spettatori con il 20.4%. A seguire Affari Tuoi raccoglie 4.342.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.048.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 55o.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.227.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.229.000 spettatori (5.8%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.646.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 723.000 individui all’ascolto (3.4%), nella prima parte, e 433.000 spettatori (1.8%), nella seconda parte.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.945.000 spettatori (22.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.966.000 spettatori (24.7%). Su Canale 5 Avanti il Primo! Story segna 2.219.000 spettatori (18.2%) mentre Avanti un Altro! Story ha interessato 3.042.000 spettatori (19.7%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 550.000 spettatori (3.8%). NCIS ha raccolto 710.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 447.000 spettatori con il 3.2%. CSI ha ottenuto 657.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.351.000 spettatori con il 13.9%. Blob segna 903.000 spettatori con il 4.8%. La Gioia della Musica segna 815.000 spettatori con il 4%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

