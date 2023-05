ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 16 maggio 2023? Su Rai 1 è andato in onda Imma Tataranni. Su Rai 2 Crossword Mysteries. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 il ritorno di Champions League Inter-Milan. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Dimartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 16 maggio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 16 maggio 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 ha conquistato 2.950.000 spettatori pari al 14.7 per cento di share. Su Canale 5 la semifinale di Champions League Inter-Milan ha incollato davanti al video 8.268.000 spettatori con uno share del 34.9 per cento. Su Rai 2 Come ti divento bella! è la scelta di 814.000 spettatori (3.8 per cento). Su Italia 1 Le Iene ha raccolto 1.299.000 spettatori pari all’8.5 per cento. Su Rai 3 Cartabianca è seguito da 754.000 spettatori con il 4 per cento. Su Rete 4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 831.000 spettatori (5.1 per cento). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.184.000 spettatori e il 6.1 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Cinque Minuti realizza un ascolto di 4.506.000 spettatori con il 20.6 per cento, mentre Affari Tuoi intrattiene 4.538.000 spettatori con il 18.5 per cento. Su Canale 5 Striscina la Notizina, in onda dalle 20:36 alle 20:48, raccoglie 4.941.000 spettatori pari al 22.3 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 634.000 spettatori (2.6 per cento). Su Italia 1 N.C.I.S. ottiene 1.408.000 spettatori con il 6.1 per cento. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.375.000 spettatori (6.2 per cento), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.727.000 spettatori (7 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 774.000 individui all’ascolto (3.5 per cento) nella prima parte e 634.000 spettatori (2.6 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.399.000 spettatori (5.9 per cento).