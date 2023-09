Ascolti tv lunedì 4 settembre: Il giovane Montalbano, Benvenuti al Sud

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 4 settembre 2023? Su Rai 1 è andato in onda Il giovane Montalbano. Su Rai 3 Presadiretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Benvenuti al Sud. Su Italia 1 Le Iene presentano. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 4 settembre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv lunedì 4 settembre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano 2 ha appassionato 2.916.000 spettatori pari al 17.94%. Su Canale 5 la commedia Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 2.469.000 spettatori pari al 15.35% di share. Su Rai2per gli Europei di Pallavolo Maschile Italia-Svizzera ha interessato 1.838.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Italia1 la replica de Le Iene Presentano Inside ha intrattenuto 887.000 spettatori con il 7.05% (anteprima di 18 minuti: 948.000 – 5.04%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 15 minuti (984.000 – 5.24%), l’esordio stagionale di Presa Diretta ha raccolto davanti al video 966.000 spettatori pari ad uno share del 5.4% (Presa Diretta più: 618.000 – 4.28%). Su Rete4il ritorno di Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 818.000 spettatori con il 6.22% di share. Su La7 Anna and the King ha registrato 330.000 spettatori con uno share del 2.17%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.430.000 spettatori con il 18.12%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.844.000 spettatori con uno share del 15.06%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.297.000 spettatori con il 6.92%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema ha interessato 995.000 spettatori (5.4%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.512.000 spettatori (7.97%). Su Rete4 il debutto di Nicola Porro a Stasera Italia ha radunato 971.000 individui all’ascolto (5.18%). Su La7 In Onda ha interessato 1.071.000 spettatori (5.66%).