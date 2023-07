Su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano ha appassionato 2.548.000 spettatori pari al 17.1%. Su Canale 5 – dalle 21.40 alle 0.32 – Temptation Island ha raccolto davanti al vide 3.299.000 spettatori pari al 26% di share (Buonanotte: 1.177.000 – 23%). Su Rai2 Che Todd Ci Aiuti ha interessato 463.000 spettatori pari al 3.2% di share.Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha intrattenuto 598.000 spettatori con il 4.6% (anteprima: 612.000 – 3.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 892.000 spettatori pari ad uno share del 5.6% (presentazione: 850.000 – 5.2%, Plus: 618.000 – 4.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 653.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 il film Il Giocatore Rounders ha registrato 406.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.122.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.855.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 TG2 Post Estate ha ottenuto 867.000 spettatori con il 5.2%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.105.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.487.000 spettatori (9.1%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 641.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 787.000 spettatori (4.7%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 987.000 spettatori (6.1%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.414.000 spettatori (14.8%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.826.000 spettatori (15.6%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL