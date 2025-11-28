Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:19
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv giovedì 27 novembre: Un professore, La ruota del campioni

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Ascolti tv giovedì 27 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 27 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Un professore. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 La ruota dei campioni. Su Italia 1 Die Hard. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 27 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 27 novembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Antonella Clerici: tutto quello che non sapete sulla conduttrice di The Voice Senior
TV / Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / Antonella Clerici: tutto quello che non sapete sulla conduttrice di The Voice Senior
TV / Un professore 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 novembre 2025
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 27 novembre 2025
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 27 novembre 2025
TV / La Ruota dei Campioni: il torneo del quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5
TV / Die Hard – Un buon giorno per morire: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Un professore 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Ti sei perso una puntata di Un Professore 3? Puoi sempre recuperarla! Ecco come
TV / Gerry Scotti: tutto quello che non sai sulla vita privata del conduttore de La ruota della fortuna
Ricerca