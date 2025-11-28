TV
Ascolti tv giovedì 27 novembre: Un professore, La ruota del campioni
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 27 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Un professore. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 La ruota dei campioni. Su Italia 1 Die Hard. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 27 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Su Rai1 Un Professore 3 ha interessato 3.358.000 spettatori pari al 20% di share dalle 21:49 alle 23:44. Su Canale5 La Ruota dei Campioni ha conquistato 4.692.000 spettatori con uno share del 24.8% dalle 20:51 alle 23:23. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 767.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire incolla davanti al video 717.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 871.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 701.000 spettatori (5.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 694.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 la partita di Europa League – Rangers-Braga ottiene 356.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Save the Dating – Amori in Corso raduna 324.000 spettatori con l’1.8%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.931.000 spettatori (19.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.750.000 spettatori (22.9%). Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 505.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.193.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.043.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.443.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 844.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 665.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.627.000 spettatori (7.9%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.203.000 spettatori pari al 22.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.427.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.017.000 spettatori (15.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.989.000 spettatori (18.8%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.