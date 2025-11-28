Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.931.000 spettatori (19.9%) e Affari Tuoi arriva a 4.750.000 spettatori (22.9%). Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 505.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.193.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.043.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.443.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 844.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 665.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.627.000 spettatori (7.9%).