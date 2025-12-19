Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.405.000 spettatori (17.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.469.000 spettatori (21.1%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.326.000 – 16.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.436.000 spettatori pari al 21.1% dalle 20:45 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 375.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 la semifinale di Supercoppa Italiana – Napoli-Milan raduna 4.107.000 spettatori (20.3%) dalle 20 alle 21:57. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 953.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.396.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 874.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 706.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.381.000 spettatori (6.7%).