Ascolti tv giovedì 18 dicembre: Un professore, Grande Fratello, Splendida cornice
Ascolti tv giovedì 18 dicembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 18 dicembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Un professore 3. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 la finale del Grande Fratello. Su Italia 1 Napoli-Milan. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 18 dicembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 18 dicembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Un Professore 3 ha interessato 3.492.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.620.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 809.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live incolla davanti al video 1.428.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 960.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 753.000 spettatori (5.8%). Su La7 Il processo di Norimberga raggiunge 552.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 Sei giorni, sette notti ottiene 488.000 spettatori (2.8%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.405.000 spettatori (17.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.469.000 spettatori (21.1%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.326.000 – 16.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.436.000 spettatori pari al 21.1% dalle 20:45 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 375.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 la semifinale di Supercoppa Italiana – Napoli-Milan raduna 4.107.000 spettatori (20.3%) dalle 20 alle 21:57. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 953.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.396.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 874.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 706.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.381.000 spettatori (6.7%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.123.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.461.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.670.000 spettatori (13.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.476.000 spettatori (16.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (367.000 – 3.1%), Telethon conquista 152.000 spettatori con lo 0.9%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live segna 473.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.244.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 966.000 spettatori (5.3%), mentre Nuovi Eroi sigla 796.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 968.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessa intrattiene 948.000 spettatori (5.2%).
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.