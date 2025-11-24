TV
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 23 novembre2025? Su Rai 1 è andato in onda Non così vicino. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Zelig on. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 23 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 23 novembre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Non così vicino ha interessato 2.348.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.655.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 Il fuoco del peccato intrattiene 510.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video 956.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %), Report segna 1.350.000 spettatori pari al 6.7% nella presentazione e 1.607.000 spettatori pari al 9%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 717.000 spettatori (5.7%). Su La7 Caccia a Ottobre Rosso raggiunge 303.000 spettatori e l’1.8%. Su Tv8 Operation Fortune ottiene 232.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.729.000 spettatori con l’8.5% nella presentazione dalle 20:15 alle 21:50, 2.145.000 spettatori con il 12% dalle 21:50 alle 22:54 e 1.146.000 spettatori con il 10.6% nella parte chiamata Il Tavolo dalle 22:56 alle 00:39 (L’Importante è Finire di 35 minuti a 466.000 spettatori e il 10.5%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1, dopo la presentazione di 4 minuti (3.763.000 – 18.9%), Affari Tuoi arriva a 4.166.000 spettatori (20.6%) dalle 21:02 alle 21:50. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 4 minuti (4.369.000 – 21.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.160.000 spettatori pari al 25.6% dalle 20:48 alle 21:56. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.047.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 659.000 spettatori e il 3.2% nella prima parte e 610.000 spettatori e il 3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 609.000 spettatori (3%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Canale5 la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto .000 spettatori (%), mentre Avanti un Altro ha convinto .000 spettatori (%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (516.000 – 3.4%), Goldrake segna 325.000 spettatori con l’1.9%, mentre Sanremo Giovani intrattiene 347.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 492.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 576.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.424.000 spettatori (12.5%). A seguire Blob segna 713.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 796.000 spettatori (4%). Su La7 I complessi è visto da 170.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 372.000 spettatori (2.1%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.