ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 14 maggio 2023? Su Rai 1 è andato in onda Il giudice meschino. Su Rai 2 il volley Civitanova-Trentino. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 la finale di Amici. Su Italia 1 Edge of tomorrow – Senza domani. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 14 maggio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 14 maggio 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la fiction in replica Il Giudice Meschino ha conquistato 2.111.000 spettatori pari al 12 per cento di share. Su Canale 5 la finale di Amici di Maria De Filippi 22 ha ottenuto un ascolto medio pari a 4.860.000 spettatori pari al 29.3 per cento di share. Su Rai 2 Crossword Mysteries – Caduta libera ha raccolto 736.000 spettatori con il 3.6 per cento. Su Italia 1 il film Edge of Tomorrow – Senza Domani ha intrattenuto 1.141.000 spettatori con il 6.1 per cento di share. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.468.000 spettatori (12.4 per cento); Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.592.000 spettatori (10.4 per cento). Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 570.000 spettatori con il 3.6 per cento di share. Su La7 I Magnifici Sette ha interessato 318.000 spettatori con l’1.7 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Affari Tuoi ha raccolto 4.187.000 spettatori con il 21.6 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.593.000 spettatori con il 18.7 per cento. Su Italia 1 NCIS ha totalizzato 956.000 spettatori (5.1 per cento). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 597 .000 spettatori (3.3 per cento) nella prima parte e 558.000 spettatori (2.8 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 697.000 spettatori con il 3.7 per cento.