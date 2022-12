Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo, la docu-fiction in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la docu-fiction verrà trasmessa integralmente in un’unica puntata in onda stasera, mercoledì 21 dicembre 2022, alle ore 21,25. La durata sarà di 90 minuti. Dove vederla? La docu-fiction, come detto, va in onda stasera – 21 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo, ma qual è il cast completo della docu-fiction su Rai 1? Il protagonista è interpretato da Michele Placido, in una prova d’attore di certo molto sentita. Tra gli altri attori annunciati ci sono Valeria Cavalli e Brenno Placido, figlio di Michele. Vedremo una riflessione che si avvale nella narrazione documentaristica dei contributi di testimoni illustri: il nipote Luca Formenton, Presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, che ha collaborato al progetto; l’ex direttore della casa editrice, Gian Arturo Ferrari; lo scrittore Gianrico Carofiglio; l’editrice Ginevra Bompiani; il giornalista Pierluigi Battista; il critico letterario Marino Sinibaldi; la nipote Roberta Mondadori, figlia del fratello Bruno; Ferruccio Parazzoli, ex capo ufficio stampa della casa editrice. Nel racconto, questi contributi sono intervallati da preziose interviste originali dell’epoca.