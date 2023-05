Chi è Antonella Elia, la showgirl ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Antonella Elia: età, carriera, fidanzato, vita privata, marito, figli, Pietro Delle Piane

Antonella Elia è una nota showgirl e conduttrice, ospite di Oggi è un altro giorno, insieme al fidanzato Pietro Delle Piane. Ha legato il suo nome a trasmissioni e conduttori di successo come Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. Classe 1963, perde il padre da giovanissima in un incidente e rimane orfana, poiché aveva perso la madre quando aveva solo un anno e mezzo. A causa di questa tragedia viene cresciuta dai nonni che purtroppo vengono a mancare quando lei è ancora piccola.

Appassionata del mondo dello spettacolo, si trasferisce a Roma. Inizia la sua carriera con il teatro e la pubblicità. La svolta però arriva nel ’90 quando affianca Corrado come valletta nel programma “La corrida – Dilettanti allo sbaraglio” fino al 1994. Dopo passa allo sport e conduce il celebre programma “Pressing” accanto a Raimondo Vianello.

Nel 1995 Antonella diventa valletta di Mike Buongiorno a La Ruota della Fortuna, due anni dopo invece è nella prima puntata di “Zelig” in onda in seconda serata su Italia 1. Si trasferisce a Los Angeles per studiare recitazione ma ritorna in Italia per partecipare all’Isola dei famosi nel 2004. La ritroviamo alla Corrida nel 2011 al fianco di Flavio Insinna e a seguire l’anno dopo di nuovo naufraga all’Isola.

Si allontana poi dalla tv per dedicarsi maggiormente al teatro, una delle sue grandi passioni. Nel 2018 partecipa a “Tale e quale Show” condotto da Carlo Conti. L’anno seguente è al Grande Fratello Vip. Nel Marzo 2020 invece è una delle ospiti fisse del programma “La Repubblica delle Donne” di Pietro Chiambretti. Ha partecipato anche a Temptation Island. Nel 2022 è stata giudice de La pupa e il secchione.

Vita privata

Antonella Elia è fidanzata dal 2013 con Pietro Delle Piane, docente dell’Accademia delle belle arti a L’Aquila. Insieme hanno partecipato a Temptation Island. I due, dopo un primo momento di crisi, sono tornati insieme e hanno annunciato anche il matrimonio. In passato, Antonella ha avuto una storia co Marco Senise, concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Nel 2016 ha iniziato una relazione con Fabiano Petricone, un professore abruzzese, terminata nel 2018.