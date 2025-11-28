Antonella Clerici è uno dei volti più amati dal pubblico televisivo. Con il suo sorriso e la sua professionalità, è uno dei pilastri della Rai ormai da decenni. In queste settimane è in onda con successo il venerdì sera con The Voice Senior. Ma scopriamo insieme qualche curiosità sulla nota conduttrice. Non tutti sanno che in gioventù ha avuto una relazione con Massimo Giletti. La conduttrice ha spiegato a Belve che sono rimasti in buoni rapporti, nonostante la fine della loro relazione. Giletti ha dato la sua versione dicendo: “Dopo un anno, come ogni donna, Antonella che non era più una ragazzina desiderava una famiglia, un figlio, e io cominciai a stare male. Dentro di me l’amavo, ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi”. “Lui era ed è un uomo molto complicato. Un Capodanno è sparito, non so dov’è andato”, ha raccontato invece Antonella.

Il primo matrimonio per la conduttrice arriva presto, nel 1989, con il giocatore di basket Giuseppe Motta. Il matrimonio è durato appena due anni, ma nonostante la rottura, Clerici e Motta hanno mantenuto dei buoni rapporti. In seguito la conduttrice de La prova del cuoco ci ha riprovato, nel 2000, convolando a nozze con il produttore discografico Sergio Cossa, al quale è stata legata per cinque anni. “Ma probabilmente il matrimonio è arrivato quando l’amore stava già scemando”, ha dichiarato Antonella Clerici in un’intervista a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Una storia sicuramente travolgente per lei è stata quella con Eddy Martens, animatore turistico conosciuto nel 2007 in Marocco, di 13 anni più giovane di lei. La loro relazione fu all’inizio molto criticata, non solo per la differenza d’età, ma anche perché il pubblico faceva fatica ad accostare la figura della conduttrice a un “semplice” animatore. Nel 2009 i due hanno avuto una bambina, di nome Maelle.

Nel 2016 la loro relazione si è conclusa nel modo peggiore possibile. Eddy l’ha tradita, con tanto di foto-testimonianza uscite in esclusiva sulla rivista Chi. Eppure a distanza di anni, oggi la Clerici non sembra serbare più rancore. “Ricordo quando, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra”, raccontava in un’intervista, “Alfonso (Signorini, ndr) mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”. Eddy Martens, dopo la rottura, si è trasferito a Bruxelles, in Belgio. E’ un imprenditore, lavora nel settore del barber shop e ha una nuova compagna.

Dopo questa fortissima delusione, per Antonella Clerici il vero amore arriva nel 2015, a 50 anni, quando incontra Vittorio Garrone, noto imprenditore di Genova. li ha fatti conoscere un’amica in comune dopo la separazione da Eddy Martens. Si sono innamorati e qualche anno dopo si sono trasferiti ad Arquata Scrivia, in una meravigliosa casa immersa nel bosco, dove vivono tuttora. “L’impegno di voler far durare il nostro legame per tutta la vita c’è – ha detto la conduttrice in una recente intervista – il voler diventare grandi tenendoci per mano pure. Siamo felici così, con la nostra famiglia allargata e vogliamo conservare e coltivare questa serenità”.