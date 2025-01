Anna Frank e il diario segreto: trama, doppiatori e streaming del film

Questa sera, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Anna Frank e il diario segreto (Where Is Anne Frank), film d’animazione del 2021 diretto da Ari Folman ispirato al Diario di Anna Frank. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

“A un anno da oggi” ad Amsterdam, la teca di vetro sopra il primo volume del diario di Anna Frank nella casa dei Frank va in frantumi. Le parole del testo si sollevano e si manifestano in Kitty, un’adolescente dai capelli rossi vestita con abiti degli anni ’40 e amica immaginaria di Anna. Confusa dall’assenza della famiglia Frank, Kitty scopre di essere invisibile e immateriale finché si trova all’interno della Casa, mentre vede dei turisti che visitano il museo.

Non sapendo cosa è successo ai Frank alla fine della seconda guerra mondiale, Kitty prende il diario e cerca di presentare una denuncia di scomparsa alla stazione di polizia per Anna. La polizia la indica in diversi luoghi ad Amsterdam intitolati ad Anna Frank prima di provare ad arrestarla quando scoprono che lei ha preso il diario. Kitty scappa e incontra un ragazzo di nome Peter; mentre pattina con lui, scopre che si dissolverà se si allontana troppo dal diario. Peter la riporta alla Casa di Anna Frank dopo che ha iniziato a sentirsi male. La polizia lo interroga, ma lui si rifiuta di rivelare qualsiasi informazione su Kitty.

Anna Frank e il diario segreto: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Anna Frank e il diario segreto, ma quali sono i personaggi e doppiatori italiani del film d’animazione? Di seguito l’elenco completo:

Luna Iansante: Anna Frank

Alice Venditti: Kitty

Riccardo Suarez: Peter di Anna

Tito Marteddu: Peter di Kitty

Edoardo Siravo: Otto Frank

Emanuela Baroni: Edith Frank

Rossa Caputo: Margot Frank

Franco Mannella: agente Van Yaris

Streaming e tv

Dove vedere Anna Frank e il diario segreto in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione, come detto, va in onda stasera – sabato 25 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.