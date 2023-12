Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 7 dicembre 2023, Rai 3 Emma D’Aquino

Amore criminale è il programma in onda ogni giovedì su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Emma D’Aquino, giornalista del Tg1. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 7 dicembre 2023, su Rai 3 dalle 21,20.

Al centro di questa puntata il femminicidio di Marianna, una donna di 43 anni, uccisa a Padova dall’ex fidanzato. Marianna lavora come operaia in una fabbrica, è la capo turno del suo reparto. Luigi, l’ex fidanzato, è un operaio interinale assunto a tempo determinato nella stessa azienda. Quando lo conosce, Marianna rimane colpita dalla sua riservatezza, e nel giro di poco tempo i due iniziano una relazione che diventa presto una convivenza. Presto, però, le differenze di carattere si fanno sentire: a Marianna piace uscire, frequentare gli amici e viaggiare, l’uomo invece si mostra freddo e solitario. Il rapporto fra i due si complica sempre di più fino a deteriorarsi.

Luigi un giorno decide d’interrompere la sua relazione con Marianna e pretende la restituzione di tutti i regali che le ha comprato nel corso degli anni. È l’8 giugno del 2019 quando Marianna, insieme al suo collega Paolo (che è lì per farle da testimone durante la restituzione degli oggetti) aspettano l’arrivo di Luigi.

Quel giorno nasce una violenta lite, Luigi colpisce Marianna con 19 coltellate e la uccide. Ferisce anche Paolo. L’uomo è stato condannato per l’omicidio di Marianna e il tentato omicidio dell’amico Paolo alla pena di vent’anni di reclusione. La sentenza è definitiva.

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Emma D’Aquino, come detto, va in onda oggi – 7 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, 103 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.