Perché Amici oggi non va in onda: il motivo, 26 febbraio 2023, Canale 5

Perché oggi, 26 febbraio 2023, Amici non va in onda su Canale 5? Il tradizionale appuntamento della domenica pomeriggio con il talent di Maria De Filippi non va in onda per rispetto della morte di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì a 84 anni. Il grande giornalista era il marito di Maria e per questo Amici non va in onda. Mediaset in questi giorni ha stravolto i propri palinsesti. Già nei giorni scorsi non sono andati in onda altri programmi come Uomini e Donne e C’è posta per te.

Non sappiamo dire con certezza quando i programmi di Maria De Filippi torneranno in onda con le puntate già registrate. Di sicuro oggi pomeriggio Canale 5 proporrà prima le soap Beautiful e Terra Amara, a seguire dalle 16 uno speciale di Verissimo dedicato a Costanzo. I funerali si svolgeranno invece lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, e saranno seguiti in diretta da Canale 5.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi non va in onda Amici di Maria De Filippi, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda in chiaro (gratis) tutti i giorni con il daytime alle ore 16,10 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre) e la domenica dalle 14 circa, ma per oggi non va in onda per la morte di Costanzo. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite le piattaforme Mediaset Play e Witty Tv.