Amici 2023, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della settima puntata, 29 aprile

Stasera, sabato 29 aprile 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 2023. Quindici allievi (otto ballerini e sette cantanti) si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Nel corso della puntata di stasera saranno ospiti Enrico Brignano ed Emma Marrone, che ha presentato, per la prima volta in tv, il nuovo singolo Mezzo mondo. Al ballottaggio finale sono finiti Aron e nuovamente Cricca. Uno di loro dovrà lasciare il talent, quasi a un passo dalla serata della finale. Come di consueto, il verdetto verrà comunicato da Maria De Filippi in casetta. Salvata dai giudici, nel ballottaggio a tre, Maddalena. Stando alle anticipazioni, Isobel si è leggermente infortunata al braccio ed è dovuta uscire dallo studio per farsi curare dal fisioterapista.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si sono aggiudicati il guanto di sfida dei prof. Arisa ha cantato ‘Emozioni’ di Lucio Battisti e Todaro ha ballato per metà coreografia con una ballerina professionista e per l’altra metà con Giulia Stabile. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ballato un passo a due molto sexy. La Celentano ha danzato sulle note della colonna sonora di Mercoledì. Rudy ha indossato il costume di una mano.

La prima manche ha visto contrapporsi il team Celentano – Zerbi contro i Cuccalò. Vince la squadra capitanata dalla maestra di danza classica e dall’ex presidente della Sony. Cricca finisce al ballottaggio. Nel secondo match si sono scontrati Zerbi – Celentano ed i Todarisa. A trionfare sono questi ultimi. Aron è l’allievo a rischio eliminazione. Nell’ultima gara, i Todarisa decidono di sfidare i Cuccalò. Quest’ultimi perdono il confronto condannando Maddalena allo spareggio.

Amici 2023, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2023? Come detto si tratta di 15 allievi (otto ballerini e sette cantanti). Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

NDG

Cricca

Angelina

Aaron

Piccolo G

Federica

Wax

Ecco tutti i ballerini ammessi al serale:

Samu

Maddalena

Megan

Ramon

Gianmarco

Isobel

Alessio

Mattia

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2023, in onda su Canale 5, sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Quella di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, sui social già diventata virale come i “CuccaLo”; quella di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano; quella di Arisa e Raimondo Todaro. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Samu (ballerino)

Maddalena (ballerina)

Megan (ballerina)

NDG (cantante)

Cricca (cantante)

Angelina (cantante)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ramon (ballerino)

Gianmarco (ballerino)

Isobel (ballerina)

Aaron (cantante)

Piccolo G (cantante)

Squadra Arisa e Raimondo Todaro